Duty Free раскрыл данные о продажах «вирусного» дубайского шоколада

Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае за один месяц заработал почти 8 млн долларов на продаже популярного дубайского шоколада. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торговой сети.

Точная сумма апрельской выручки за ставший «вирусным» шоколад — 7,84 миллиона долларов.

Общие продажи всех товаров за прошедший месяц оцениваются в 195,4 миллиона долларов.

Россияне стали одними из самых активных покупателей Duty Free в Дубае. В апреле они потратили 14,97 миллиона долларов, и стали вторыми в рейтинге сети.

На первом месте граждане Индии, купившие товаров на 19,76 миллиона долларов.

За россиянами следуют пассажиры из Саудовской Аравии (14,03 миллиона долларов), Китая (10,75 миллиона долларов) и Британии (9,92 миллиона долларов).

В начале мая сообщалось, что в плитках дубайского шоколада нашли канцерогены, токсичные соединения и запрещённые добавки.