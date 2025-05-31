ЦБ способен преподнести сюрприз: эксперты дали прогноз по ключевой ставке

До ближайшего заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке осталось меньше недели – оно назначено на 6 июня. Интрига заключается в том, что рынок впервые с осени прошлого года ждет понижения «ключа». В начале лета оснований для исполнения этой надежды стало больше. Так, по данным Росстата, годовая инфляция замедлилась к 26 мая до 9,78% с 10,23%, зафиксированных в конце апреля.

Радует и укрепление рубля к доллару за последний весенний месяц почти на 4,5%. Однако беспокойство у регулятора может вызывать продолжающийся рост инфляционных ожиданий. Какое решение примет Центробанк и что оно будет значит для граждан, «МК» выяснил у экспертов.

Трезвость и статистика

Прогнозы, касающиеся действий ЦБ 6 июня, можно разделить на две неравные группы, которые условно можно назвать оптимистами и пессимистами. Большая часть аналитиков утверждает, что Банк России не будет ничего менять, поскольку один из важнейших показателей — инфляционные ожидания — в мае выросли до 13,4% (против 13,1% месяцем ранее). Их можно условно отнести к пессимистам, поскольку они не верят в то, что Центробанк посчитает имеющуюся статистику достаточным основанием для смягчения своей политики.

«С высокой вероятностью Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%, — считает инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Несмотря на замедление инфляции в апреле–мае, регулятор по-прежнему осторожен: инфляционные ожидания остаются высокими, бюджетные расходы усиливают внутренний спрос, а внешний фон нестабилен». Однако риторика ЦБ становится мягче. Если зимой звучали предупреждения о возможном повышении ставки, то сейчас тон ближе к нейтральному. Регулятор подаёт сигнал: ужесточение завершено, теперь возможно сохранение текущего уровня и — при благоприятной динамике — начало снижения ключевой ставки уже летом, пояснила эксперт.

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, на заседании 6 июня Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21%. Основной причиной станет необходимость закрепления снижения инфляции, которое пока не обладает полной устойчивостью, что требует осторожной денежно-кредитной политики. Консервативный подход регулятора также поддержат внешние риски, включая геополитическую ситуацию и укрепление рубля, для предотвращения возобновления инфляционного давления. Хотя отдельные эксперты допускают снижение ставки на 0,5–1%(то есть вплоть до 20%) на фоне улучшения экономики, такие сценарии маловероятны из-за приоритета ценовой стабильности. Вариант с повышением ставки исключен из-за рисков для экономического роста, делая текущий уровень компромиссным.

Несмотря на замедление инфляции, согласно оценке Минэкономразвития, до 10,2% годовых в апреле-мае 2025 года (во многом благодаря укреплению рубля и высоким ставкам), сохраняются риски, особенно в сфере услуг (там инфляция - 12,5%). Банк России подчеркивает в своих оценках, что для закрепления позитивной динамики и достижения цели в 4% к концу 2026 года необходима жесткая политика. Поэтому на июньском заседании ставка, вероятно, останется на уровне 21% для предотвращения возобновления роста цен. Регулятор, хотя и учитывает давление высоких ставок на экономику и рыночные ожидания смягчения, акцентирует зависимость решений от устойчивости снижения инфляции и баланса рисков, и особенно - высоких инфляционных ожиданий. ЦБ РФ стремится избежать преждевременных шагов, которые могут подорвать достигнутые результаты, сохраняя сбалансированный подход, уверен Антонов.

«Препятствием на пути к смягчению процентной политики остаются инфляционные ожидания населения, — считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. — В мае они росли второй месяц подряд и в целом сохраняются высокими. Кроме того, цены снижаются в части непродовольственных товаров, во многом из-за укрепления рубля, а в услугах и продуктах сохраняется повышенное инфляционное давление».

Жаждущие смягчения

Однако в последние недели всё сильнее слышны голоса тех, кто считает, что ключевую ставку на заседании 6 июня Банк России снизит. Эту группу экспертов можно отнести к оптимистам, поскольку они уверены, что регулятор обратит внимание на позитивные тенденции в отечественной экономике. К ним относится, например, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,25%, до 20,75%, — заявил депутат в одном из интервью. — Правда, в мае несколько выросли инфляционные ожидания населения на годовом горизонте. При этом ценовые ожидания бизнеса в мае продолжили снижение, достигнув минимальных с августа 2023 года значений. Замедлилась выдача кредитов. В частности, по данным Объединенного кредитного бюро, объем розничного кредитования в России в апреле 2025 года снизился на 54% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а количество выданных кредитов сократилось на 57%».

Парламентарий уверен, что экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту. Он напомнил, что, по данным Росстата, с января по март 2025 года ВВП России подрос на 1,4%. А внутренний спрос увеличивался медленнее, чем в предыдущие кварталы. Правда, расширение дефицита бюджета может сработать против снижения ключевой ставки, подытожил свои размышления председатель думского комитета.

«Мы полагаем, что аргументов в пользу снижения ставки на июньском заседании на 2%, до 19%, становится все больше, — считает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. — С одной стороны, в апреле-мае наблюдается устойчивое замедление инфляции, нормализация в кредитовании, сохранение высокой нормы сбережений. С другой стороны, уже формируются риски в отношении бизнеса: растет долговая нагрузка, ухудшается финансовое положение, компании начала выводить средства с депозитов для финансирования текущей деятельности и покрытия расходов по открытым обязательствам».

Таким образом, можно сделать вывод, что текущей жесткости денежно-кредитных условий достаточно для формирования устойчивой дезинфляционной тенденции, тогда как их удержание в течение еще более длительного периода времени может привести к серьезным рискам для экономики, подчеркнула Пырьева.

Сценарный подход и доходы россиян

При этом есть эксперты, которые сделали вероятностные прогнозы. «Мы ожидаем, что совет директоров Банка России на заседании 6 июня опять сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых с вероятностью 60%, — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. — Не исключаем, что может быть принято иное решение — о снижении ключевой ставки на 0,25-1%, но вероятность такого события оцениваем только в 40%. То есть наш основной сценарий — сохранение ключевой ставки на том же уровне». Годовая инфляция в апреле впервые с начала года показала небольшое замедление — с 10,34% до 10,23%, помесячная инфляция замедлилась до 0,4%, причём замедление этого показателя происходит уже полгода. Данные за май выйдут позже, но уже доступны показатели недельной инфляции: она с 20 по 26 мая замедлилась с 0,07% до 0,06%, хотя на этих уровнях показатель колеблется в мае от недели к неделе.

С одной стороны, апрельские данные и статистика по недельной инфляции за май уже показывают замедление роста потребительских цен, и это наводит на мысли о том, что ЦБ РФ может уже в июне начать смягчение монетарной политики. Тем не менее значение годовой инфляции в апреле, хотя и немного снизилось по сравнению с мартом, но всё равно остаётся очень высоким, выше 10%, замедление произошло только в пределах статистической погрешности, то же самое можно сказать и о колебаниях недельной инфляции в мае. Однако, даже если регулятор не будет рисковать и сохранит снова ставку на уровне 21% годовых, аналитик ожидает, что в релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров риторика может заметно смягчиться, в том числе, не исключены намёки на сроки снижения ключевой ставки.

Для простых россиян это означает, что банки могут начать снижать проценты по вкладам и, возможно, некоторые из них будут продолжать снижение процентов по коммерческой ипотеке. Так что у вкладчиков таких «шоколадных» условий по процентам, как в начале 2025 года, уже, скорее всего, не будет, но жизнь ипотечных заёмщиков может немного стать легче. А вот если ключевая ставка будет снижена, то падение процентных ставок банков и по кредитам, и по вкладам, начнётся «семимильными шагами», что будет выгодно заёмщикам, особенно корпоративным, уверена Мильчакова.