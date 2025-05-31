Сакс: экономика США не особо выиграет от сделки с Украиной по металлам

Американская экономика не приобретет особого выигрыша от сделки с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом в интервью ТАСС заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

На вопрос, выиграет ли американская экономика от сделки с Украиной по редкоземельным металлам, Сакс ответил: "Не особо".

"Мы не знаем - никто точно не знает - какие именно запасы там есть, насколько рентабельно их добывать, сколько лет на это потребуется, как будет налажена переработка и очистка этих металлов. Думаю, вокруг украинских горнодобывающих активов много шумихи. Возможно, там действительно что-то есть, но я не думаю, что это какое-то золотое дно для США", - отметил он.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, в частности предоставляет США долговременный приоритет в вопросе доступа к украинским недрам, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Зеленского.

При этом многие депутаты заявляют, что парламенту представили не все документы, согласованные с Вашингтоном, а лишь первую и самую общую часть сделки, не содержащую основных условий и деталей. В то же время, по информации газеты Politico, США и Украина в рамках сделки по природным ресурсам уже подписали в общей сложности все три документа.

После подписания соглашения с США первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом.

Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.