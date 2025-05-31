"Это справедливо": В ФРГ высказались о передаче Украине активов РФ

Передача Украине замороженных суверенных активов РФ была бы справедливой, заявил глава ведомства федерального канцлера Германии и министр по особым поручениям Торстен Фрай. Вместе с тем, заметил он, следует учитывать аргументы против этого, пишет РБК со ссылкой на источники.

Сумма заблокированных средств в ЕС составляет порядка $227 млрд. В Европе на протяжении трех лет рассуждают о необходимости конфискации этих средств и о рисках этого шага, заметили журналисты.

«Чувство справедливости подсказывает, что это необходимо, справедливо, если российские деньги пойдут на оборону. С другой стороны, я уважаю контраргументы. В нынешней ситуации я считаю, что нам нужно гораздо внимательнее изучить вопрос российских государственных активов», — отметил Фрай.

Министр заметил, что Европе не следует позволять России «играть с Западом». Он добавил, что следует использовать все доступные средства для достижения перемирия мирными средствами.

В Париже рассказали, куда направят замороженные активы России

Политик выразил надежду, что президент США Дональд Трамп останется на стороне Европы и поддержит ее усилия по урегулированию конфликта на Украине.

По его мнению, главным уроком последних лет является осознание того факта, что ЕС необходимо добиваться самостоятельности в вопросах безопасности.