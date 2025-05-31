ЕК: решение США удвоить пошлины на сталь подорвёт переговоры с Евросоюзом

Решение увеличить тарифы на ввоз стали, принятое США, «усилит глобальную неопределённость» и подорвёт переговоры с Европейским союзом об избежании торговой войны.

Об этом говорится в заявлении, распространённом Европейской комиссией. В документе отмечается, что такое решение США вызывает глубокое сожаление.

«Это… подрывает продолжающиеся усилия ЕС по достижению переговорного решения», — приводит текст заявления ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50%.