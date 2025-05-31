В европейской стране начались массовые протесты из-за перехода на евро

В Болгарии акцию протеста провели противники перехода на евро. На улицы Софии вышли тысячи человек при поддержке партий «Возрождение», «Величие», МЕЧ и других, сообщает РИА Новости.

В связи с демонстрацией был перекрыт центр болгарской столицы. Аналогичные протесты в защиту национальной валюты — лева — состоялись и в других городах страны. Население опасается, что переход на евро ухудшит экономическую ситуацию в стране.

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Президент Болгарии Румен Радев требовал от Конституционного суда аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. Ранее парламент одобрил закон о переходе страны на евро как национальную валюту. Дата введения евро пока неизвестна.