В Болгарии прошли акции против введения евро

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В Болгарии акцию протеста провели противники перехода на евро. На улицы Софии вышли тысячи человек при поддержке партий «Возрождение», «Величие», МЕЧ и других, сообщает РИА Новости.

В европейской стране начались массовые протесты из-за перехода на евро
© РИА Новости

В связи с демонстрацией был перекрыт центр болгарской столицы. Аналогичные протесты в защиту национальной валюты — лева — состоялись и в других городах страны. Население опасается, что переход на евро ухудшит экономическую ситуацию в стране.

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Президент Болгарии Румен Радев требовал от Конституционного суда аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. Ранее парламент одобрил закон о переходе страны на евро как национальную валюту. Дата введения евро пока неизвестна.

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