Банки наживаются на высокой ставке: экономист увидел скрытый мотив в действиях ЦБ

На фоне снижения инфляции и замедления темпов роста экономики Центробанк России оказался перед нелегким выбором: сохранить жесткую денежно-кредитную политику или начать разворот. Позиции экспертов разделились: одни уверены, что 6 июня ставка будет снижена до 20–20,75%, другие — что она останется на нынешнем уровне в 21%. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у Банка России появилось пространство для маневра, а замедление инфляции — результат политики высоких ставок. Однако инфляция, даже притормозив, все еще далека от целевого ориентира в 4%. Эксперты рассказали «МК», кто на самом деле выигрывает от текущей ставки и почему смягчение политики может оказаться преждевременным.

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С конца мая стало очевидно: потребительские цены растут все медленнее. С 20 по 26 мая инфляция составила лишь 0,06%, а с начала года — 3,34%. В годовом выражении — без учета сезонных факторов — это уже менее 10%. На таком фоне многие наблюдатели заговорили о возможном снижении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, назначенном на 6 июня. Ведь жесткая политика Центробанка не только удерживает инфляцию, но и давит на экономику, темпы роста которой заметно замедлились. Тем не менее, в самом ЦБ, как и среди части экономистов, преобладает осторожный подход: ставка в 21% продолжает действовать как страховка от рецидива ценового всплеска, подобного тому, что случился в 2024 году.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев подчеркивает, что у Центробанка нет другого инструмента для сдерживания инфляции, кроме как высокая ставка.

«Мне бы тоже хотелось, чтобы ставка была поменьше, — признается эксперт. — Но на другой чаше весов — инфляция, которая может выйти из-под контроля. Центробанк вынужден держать планку, потому что он за эту инфляцию отвечает».

В то же время Николаев не исключает, что смягчение могло бы быть чуть более «умеренным», однако в целом поддерживает текущую линию регулятора.

А вот директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев говорит о другой стороне медали. По его мнению, Банк России допустил ошибку, слишком быстро ожидая снижения инфляции.

«Сейчас уже очевидно: инфляция замедлилась, но ставка осталась высокой, и это бремя для заемщиков», — отмечает экономист.

Он считает, что при продолжающемся снижении инфляции текущая ставка может оказаться избыточной, замедлив рост экономики еще сильнее. Однако при этом Буклемишев подчеркивает: политика ЦБ уже сработала, и теперь вопрос в том, как быстро регулятор сможет отреагировать на изменившиеся условия.

Самую резкую точку зрения высказал директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Он уверен, что высокая ставка — это не только антиинфляционный инструмент, но и способ пополнения бюджета. По его словам, крупнейшие банки, в основном государственные, зарабатывают огромные прибыли на высокой процентной ставке, а затем перечисляют их в виде дивидендов в бюджет.

«Таким образом, высокая ставка ЦБ — это важный инструмент пополнения бюджета», — считает Зубец.

Он также подчеркивает, что в условиях структурных ограничений российской экономики дополнительные деньги не превращаются в рост производства, а становятся «топливом» для инфляции. Поэтому, считает эксперт, Центробанк поступает правильно, удерживая ставку на запредельных уровнях, хоть это и выглядит как вынужденная мера.

Очевидно, что 6 июня станет тестом на гибкость для Центробанка: способен ли регулятор вовремя повернуть курс или продолжит идти по пути жесткой политики, несмотря на охлаждение экономики. Какой бы выбор ни сделал Банк России, он повлияет не только на стоимость кредитов и рост ВВП, но и на доверие к самой денежно-кредитной политике в новых экономических реалиях.