В Бахрейне может быть организовано производство российских лекарств

Российские фармкомпании обсуждают локализацию производства по выпуску лекарств в Бахрейне.

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Об этом стало известно по итогам рабочей поездки министра экономического развития Максима Решетникова в королевство.

"Сейчас обсуждается выход российских фармацевтических компаний на рынок Бахрейна с возможной локализацией производства", - сказал он.

Ранее с Бахрейном был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

В Минпромторге России отмечают, что сегодня сформирован перечень наиболее перспективных стран для экспорта российских лекарств, в него вошли государства ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки. Всего отечественная фармпродукция уже поставляется более чем в 150 государств. Наша страна экспортирует лекарства по 1362 международным непатентованным наименованиям (то есть по действующему веществу) и по 2784 торговым наименованиям, которые присваиваются производителем.

Между тем, в 2024 г Россия заняла 12 место по объему проданных лекарств, уступив США, Китаю и Индии. Объем экспорта оценивается в 180 млрд рублей, рассказала "РГ" доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

В последние годы в России развивается производство дженериков и биотехнологических препаратов, что позволяет нам успешно конкурировать в этом направлении с зарубежными производителями, говорит генеральный директор Pharmedu Татьяна Ходанович. Эксперт также подчеркнула, что российские лекарства, такие как вакцины и препараты для лечения онкологических заболеваний, становятся интересными для зарубежных рынков и пользуются спросом, особенно в странах, испытывающих нехватку необходимых медикаментов.

В пресс-службе АО "РЖД Логистика" отмечают, что экспортный вектор отечественной фармацевтики в силу объективных геополитических причин сегодня развернулся в сторону стран глобального юга, в значительной степени, Африканского континента.

"Логистика подстраивается под актуальные потребности владельцев фармацевтических грузов и предлагает транспортные решения в страны Африки, которые рассматриваются как большой потенциальный рынок, выход на который позволит интегрировать науку, образование и производство. Именно поэтому номенклатура экспортных отправок фармацевтических грузов очень широка - от субстанций до лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора компании "Валента Фарм" Максим Пассер считает, что для российских производителей по-прежнему больше всего возможностей для экспорта на рынках СНГ, на территории дружественных стран-партнеров и в развивающихся странах.