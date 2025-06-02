Европа абсолютный рекорд импорта СПГ

Европа в мае установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за все время наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Евросоюз третий месяц подряд обновляет исторический максимум закупок СПГ.

По итогам мая потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,8 млрд куб. м, оказавшись на 0,7% выше, чем в апреле, и на 38% больше к маю 2024 года. Данный показатель стал рекордным за всю историю, преодолев предыдущий максимум апреля текущего года (12,7 млрд куб. м).

Всего по итогам января - мая поступления СПГ из терминалов в газотранспортную систему Европы составили около 59,5 млрд куб. м - на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Поставки СПГ в 2025 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой - 38%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 30 мая. На втором месте с долей в 24,7% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 17,8% - отбор газа из хранилищ.

Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) - 4,3%. Поставки газа из Северной Африки составили 9,1%, из Великобритании - 3%, из Азербайджана - 3,1%.