Что будет влиять на курс рубля на этой неделе: прогноз аналитиков

Рубль завершил укреплением четвёртую неделю подряд. По итогам пятничных торгов внебиржевой курс доллара составил 77,5 ₽, что на 2 ₽ ниже закрытия предшествующей недели.

Всего за четыре недели американская валюта потеряла 5,25 ₽. При этом официальный курс ЦБ снизился всего на 2,87 ₽, до 78,62 ₽.

«Укрепление рубля связано с продажами экспортной выручки, которая сформирована ещё по предыдущим, условно высоким ценам. Кроме того, сохраняющаяся жёсткая денежно-кредитная политика (ДКП) делает рубль очень дорогим. Тем не менее мы рассматриваем данный тренд как краткосрочный, поскольку навес валюты экспортеров будет снижаться, также к лету повысится спрос на валюту на период отпусков», — рассказал «Коммерсанту» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

На прошлой неделе рубль получил поддержку от налогового периода, однако на этой неделе она иссякнет, говорит директор казначейства Цифра банка Дмитрий Рожков. Он отмечает, что в начале июня ожидается новый раунд переговоров России и Украины, встреча министров ОПЕК+ и заседание Банка России 6 июня.

«Новостной фон может способствовать росту волатильности на валютном рынке, поэтому мы не исключаем резких колебаний в курсе рубля», — отмечает эксперт.

По его оценке, на этой неделе рубль будет торговаться в диапазоне 78,5–82,5 ₽ за доллар. При возникновении «существенных новостей» диапазон может расшириться до 75–85 ₽ за доллар.

«Если дипломаты добьются прогресса, рубль ещё какое-то время может оставаться относительно крепким, но с учётом сезонности и вероятного снижения ключевой ставки базово стоит ждать постепенного ослабления нацвалюты. Краткосрочные ожидания по доллару — 78–81 ₽», — прогнозирует главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров.

Центробанк проведёт заседание совета директоров в пятницу, 6 июня. Аналитики разошлись во мнениях, какое решение по ключевой ставке примет регулятор. Одни допускают, что ЦБ начнёт цикл снижения ставки, другие отмечают, что проинфляционных факторов пока больше, и «ключ» останется на уровне 21% годовых.

При этом банки продолжат снижать ставки по вкладам независимо от того, какой будет ставка, считает CRM-маркетолог направления «Вклады» в Сравни Анастасия Васина. Эксперт рекомендует вкладчикам зафиксировать доходность уже сейчас.