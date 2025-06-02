Последние данные о недельной инфляции демонстрируют, что рост цен в стране замедляется. Уже четвертую неделю подряд повышение потребительских цен не превышает 0,1%. Более того, в годовом выражении инфляция стала однозначной, опустившись ниже 10%. Некоторые эксперты считают, что тенденция к снижению цен закрепилась, пишут «Известия».

В материале говорится, что в России падают цены производителей и дешевеет импорт из-за укрепления рубля. Значительная часть товаров поступает из Китая, где дефляция. Это создает тройное давление на потребительские цены, что усиливает дефляционные процессы. Однако цены на услуги растут на 0,16%, что указывает на устойчивость инфляции. Инфляционные ожидания остаются на уровне 13,4%, пишет издание.

По словам руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, инфляция замедляется очень неравномерно по группам товаров и услуг, и основное снижение приходится на группу непродовольственных товаров. При этом продовольствие и услуги пока дорожают высокими темпами, что может давать вклад в повышавшиеся в последние 2 месяца инфляционные ожидания населения, добавила она.

По мнению эксперта, не исключено то, что на предстоящем заседании ключевая ставка будет снижена. Однако более вероятно, что регулятор сохранит ее на текущем уровне в 21%, указала Беленькая. При этом, по ее словам, ЦБ может смягчить свои заявления и риторику, намекая на возможность снижения ставки на следующих заседаниях, если для этого будут созданы благоприятные условия.