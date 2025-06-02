Нефть подскочила на 3% после решения ОПЕК+

Цены на нефть выросли на 3% в понедельник после того, как группа производителей ОПЕК+ оставила увеличение добычи в июле на том же уровне, что и в предыдущие два месяца. Об этом пишет Reuters.

Августовские фьючерсы на Brent выросли на 3,03%, до $64,67 за баррель к моменту написания материала. Контракты на WTI подорожали на 3,32%, до $62,85 за баррель.

Обе марки нефти потеряли более 1% на прошлой неделе.

Группа ОПЕК+ решила в субботу увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в июле. Это третий подряд ежемесячный прирост на такую величину в рамках попытки вернуть долю рынка и наказать экспортеров альянса, превышающих свои квоты.

Источники, знакомые с переговорами ОПЕК+, заявили в пятницу, что группа могла объявить еще большее увеличение производства. Нефтяные трейдеры говорят, что увеличение на 411 000 уже было учтено в ценах.

«Если бы они пошли на неожиданный больший объем, то открытие торгов в понедельник было бы по-настоящему обвальным», — написал аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингирян в LinkedIn.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что ОПЕК+ реализует увеличение добычи на 410 000 и в августе.