В России готовятся усилить контроль за финансовыми рисками экосистем

Правительство собирается организовать постоянный контроль за финансовыми угрозами в наиболее значимых экосистемах. Как стало известно «Ведомостям», эта инициатива включена в проект национального плана по развитию конкуренции на период с 2026 по 2030 год.

В процессе осуществления инициативы предполагается создание стандартов отчетности и системы оценки рисков для небанковских платформ. Для этого будет определено ответственное учреждение, а также налажен обмен информацией между Центральным банком и соответствующими организациями. Эти меры являются частью обширной деятельности по разработке правил регулирования экосистем и оценке их влияния на экономику.

Дополнительные меры нацелены на то, чтобы ограничить рыночное влияние экосистем. В частности, предлагается запретить блокирование конкурирующих сервисов для пользователей, а также установить требования к объективности результатов поиска и возможности отключения рекомендательных алгоритмов. Кроме того, рассматривается вопрос о том, чтобы обязать экосистемы предоставлять доступ всем поставщикам, которые соответствуют установленным критериям, и установить ответственность за нарушения.

Еще в 2021 году Центральный банк заявил о намерении регулировать деятельность экосистем. С тех пор регулятор начал уделять больше внимания непрофильным активам банковских групп, которые объединены в категорию иммобилизованных активов (ИА). С 1 октября 2026 года планируется ввести риск-чувствительный лимит на ИА. Если доля этих активов превысит норму, то «излишек» будет вычитаться из капитала банка. Первоначально лимит будет установлен на уровне 100% капитала, а к 2030 году его планируется постепенно снизить до 25%.

В технических требованиях предусмотрены меры для обеспечения бесперебойной работы системы, защиты информации и устойчивости к киберугрозам. Также требуется использование отечественного программного обеспечения. Власти указывают на необходимость разработать четкие правила работы с данными, поступающими от клиентов и партнеров. Особое внимание просят уделить прозрачности правил доступа в систему и недопущению дискриминации пользователей. Предлагается создать независимый орган для рассмотрения жалоб и обращений.