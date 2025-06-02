Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно выступает за то, чтобы сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток» было прекращено навсегда, что приведет к упадку европейской промышленности. Об этом заявил обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази.

Как отмечается в статье, «самоубийство ЕС с помощью тысяч санкций продолжается». Автор подчеркнул, что инициатива Мерца ввести бессрочный запрет на «Северный поток» не только экономически нецелесообразна, но и фактически узаконивает один из самых разрушительных актов промышленного саботажа в истории Европы.

По словам журналиста, от антироссийской политики Европы выигрывают только США, поскольку Европейскому союзу придется закупать еще больше дорогого сжиженного природного газа из страны. Мерц заявлял, что приложит все усилия, чтобы помешать запуску газопровода «Северный поток — 2».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США не обсуждали тему «Северного потока-2» на переговорах 18 марта.