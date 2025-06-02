В ЕС раскрыли, когда будет готов новый пакет санкций против РФ

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вряд ли будет готов ко времени проведения саммита G7 во второй половине июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатов ЕС.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил о намерении ввести новые санкции против РФ к саммиту «Большой семерки» во второй половине июня.

«Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7», — сообщили европейские дипломаты, поставив под сомнение реалистичность призыва Грэма.

Саммит «Большой семерки» пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

Напомним, что ЕС ввел против РФ уже 17 пакетов санкций. В настоящее время европейские страны работают над 18-м. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, главной его частью станут меры в энергетике.

*внесен в список террористов и экстремистов в России