Названы причины значительного подорожания картофеля в России

С начала года цены на картофель ощутимо выросли в России. Аналитик аграрного рынка Леонид Холод объяснил, что это связано с рядом событий.

По информации Росстата, в прошлом месяце средняя стоимость килограмма картофеля составляла почти 92 рубля. При этом в январе 2025 года килограмм картофеля можно было купить по 58,11 рублей.

Как рассказал доктор экономических наук, такое подорожание связано с неурожаем прошлого года, а также с ростом цен на семена картофеля. Подорожал российский и импортный посевной материал. Кроме того, не весь произведенный картофель попал на рынок. Об этом пишет издание "Общественная служба новостей".

– Плюс компенсация инфляции издержек за два года подряд. Минсельхоз не запретил ввоз картошки импортного посадочного материала, но рекомендовал использовать отечественный посадочный материал. Вопрос только в том, где взять отечественный посадочный материал в таком объеме и в надлежащем качестве, – сказал аналитик.

Он отметил, что привозимые из-за границы семена подорожали из-за транзакционных издержек импорта, которые выросли и в плане валютной составляющей, и в плане логистики. Об этом информирует интернет-издание "Подмосковье Сегодня".