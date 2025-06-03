Решетников: российская экономика вошла в период охлаждения
Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года.
Как пишет РИА Новости, об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников.
«Видим, всё больше отраслей реального сектора экономики показывают падение выпуска», — отметил он в рамках Открытого диалога в Совете Федерации.
По его словам, темпы роста потребительского спроса замедляются, а прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения.
Решетников добавил, что статистика показывает ощутимое замедление инфляции.