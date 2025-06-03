Экономика России вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года.

Как пишет РИА Новости, об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

«Видим, всё больше отраслей реального сектора экономики показывают падение выпуска», — отметил он в рамках Открытого диалога в Совете Федерации.

По его словам, темпы роста потребительского спроса замедляются, а прирост доходов населения продолжает уходить в сбережения.

Решетников добавил, что статистика показывает ощутимое замедление инфляции.