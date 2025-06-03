G7 может рассмотреть снижение потолка цен на нефть РФ

Вопрос о снижении потолка стоимости российской нефти поднимают не только представители Евросоюза, но и участники G7. Об этом заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает «Интерфакс».

Пинью напомнила о том, что в середине июня ожидается саммит G7 в Канаде. И там этот вопрос вполне может быть предметом обсуждения, добавила представитель ЕК. Такой комментарий был дан после того, как ей задали вопрос, согласна ли администрация США с предложением о новом снижении потолка цен на нефть из РФ.

В средствах массовой информации ранее появилась информация о том, что Европейская комиссия предложила своим коллегам по G7 установить новый потолок цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций на уровне 50 долларов за баррель. В ответ на это заявление представители Пинью сообщили, что новый санкционный потолок цен на российскую нефть должен быть ниже 60 долларов за баррель, однако точный уровень пока не определен.

Ранее восемь стран ОПЕК+ договорились о третьем подряд ускоренном увеличении добычи нефти на 411 тыс. баррелей в сутки ввиду прогноза устойчивости мировых экономик и текущих сильных рыночных факторов, что отражено в низких коммерческих запасах нефти.