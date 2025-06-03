Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал сохранение поставок энергетического сырья из России необходимым для обеспечения конкурентоспособности Евросоюза.

Фицо пояснил, что этот импорт «серьёзно стабилизирует цены» в ЕС.

«В случае прекращения поступления газа, нефти и ядерного топлива, на них быстро вырастут цены, а Европа станет менее конкурентоспособной», — цитирует его ТАСС.

Ранее Фицо заявил, что идея Европейской комиссии о запрете поставок энергоресурсов из России является вредной.