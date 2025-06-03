Две страны ЕС выступили против запрета на импорт газа РФ

Власти Франции и Бельгии отказались поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, они требуют больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях возможного принятия этой мерой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

Министр энергетики Франции Марк Феррачи объяснил позицию Парижа защитой «европейской стратегии диверсификации». Также он выразил опасения по поводу того, что частные фирмы могут столкнуться с «судебными делами России» по контрактам в случае полного отказа от газа РФ, поскольку часть акций компании «Новатэк» принадлежит французской TotalEnergies.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету его поставок, утверждая, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение», — говорится в тексте.

Отмечается, что Франция стремится внедрить стратегию поиска альтернативных источников энергии, а Бельгия хочет получить отчет об экономических последствиях отказа от российского газа.