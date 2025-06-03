Франция и Бельгия выступили против запрета на импорт газа РФ

Аксинья Кравченко

Власти Франции и Бельгии отказались поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, они требуют больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях возможного принятия этой мерой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское СМИ.

Две страны ЕС выступили против запрета на импорт газа РФ
© РИА Новости

Министр энергетики Франции Марк Феррачи объяснил позицию Парижа защитой «европейской стратегии диверсификации». Также он выразил опасения по поводу того, что частные фирмы могут столкнуться с «судебными делами России» по контрактам в случае полного отказа от газа РФ, поскольку часть акций компании «Новатэк» принадлежит французской TotalEnergies.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету его поставок, утверждая, что им нужны дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение», — говорится в тексте.

Отмечается, что Франция стремится внедрить стратегию поиска альтернативных источников энергии, а Бельгия хочет получить отчет об экономических последствиях отказа от российского газа.

промо изображение