В Норвегии заявили о финансовой катастрофе

Чемпионат мира по лыжным видам спорта, прошедший в 2025 году в Норвегии, обернулся серьезными финансовыми потерями. Об этом в среду, 4 июня, сообщил руководитель финансового департамента Тронхейма Кьетил Рейнскоу.

Ожидалось, что турнир принесет прибыль в размере 20–30 миллионов норвежских крон (примерно 1,7–2,5 миллиона евро), однако по факту организаторы столкнулись с убытками в 34 миллиона крон, что эквивалентно почти 2,9 миллиона евро.

— За 20 лет я сталкивался со многими компаниями. Но это трудно описать. Я никогда не сталкивался с такой экономической катастрофой, как эта, — сказал Рейнскоу.

Соревнования прошли в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта, передает РИА Новости.

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На пресс-конференции руководитель сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Ян-Эрик Ольбу признался, что национальная команда пыталась обойти правила касательно экипировки на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Протест против действий норвежцев в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) подали Австрия, Словения и Польша после появления скрытой видеозаписи, на которой запечатлены манипуляции с костюмами.