Торговая война: товарооборот между Китаем и США рухнул на 20%

Взаимный товарооборот Китая и США в апреле 2025 года продемонстрировал снижение почти на 20%, он составил $45,6 млрд, тогда как в аналогичный период 2024-го он достиг порядка $56,4 млрд. Об этом сообщают «Известия».

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов счел сокращение показателя между странами на $10,8 млрд «довольно тревожным сигналом». Временное снижение таможенных пошлин может дать лишь временный результат — за такой короткий срок импортеры не смогут быстро изменить логистические схемы и условия контрактов, отметил эксперт.

По мнению Ольги Беленькой, возглавляющей отдел макроэкономического анализа в ФГ «Финам», снижение объема взаимной торговли на 20% — это еще не самое критичное последствие принятых мер. Однако если ситуация продолжит ухудшаться, то двусторонняя торговля может пострадать еще сильнее.

Влияние торгового противостояния на экономику России будет неоднозначным. Уменьшение объемов торговли между двумя странами может ослабить спрос на продукцию в Китае, который является крупнейшим потребителем сырья, отметил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Сокращение товарооборота с США в апреле на 10 миллиардов долларов может свидетельствовать о возможном замедлении экономического роста в Китае. Это, в свою очередь, может привести к снижению спроса на нефть и оказать давление на мировые цены, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Бразилии в апреле 2025 года увеличился до 1,1 млрд долларов. Это максимум с октября 2024 года, когда показатель достиг 1,3 млрд долларов.