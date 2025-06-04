Торговля США и Китая обрушилась

В апреле 2025 года товарооборот Китая и США из-за торговых войн упал до 45,6 миллиарда долларов. Об обрушении торговли со ссылкой на данные таможни КНР сообщает газета «Известия».

Товарооборот в годовом выражении сократился на 20 процентов после того, как США обложили пошлинами в 10 процентов всю китайскую продукцию, а КНР — 15 процентов на американскую. В апреле в Вашингтоне размеры тарифов подняли до 34 процентов, а после — до 145. Пекин, в свою очередь, повысил пошлины до 125 процентов.

Как отмечают эксперты, апрельские показатели торговли позволяют сделать вывод и построить прогнозы о рисках дальнейшего противостояния между державами.

«Снижение товарооборота между США и Китаем на 10,8 миллиарда долларов в апреле — довольно тревожный сигнал. Временное ослабление пошлин может оказать лишь ограниченный эффект — за три месяца импортеры не успеют оперативно перестроить логистику и контракты», — отметил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

Падение товарооборота на 20 процентов — мягкая реакция, добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При дальнейшем усугублении ситуации двусторонняя торговля рискует просесть гораздо сильнее. По мнению макроэкономиста Freedom Finance Global Юрия Ичкитидзе, если стороны в итоге оставят тарифы на уровне 30 и 10 процентов соответственно, к концу года торговля может просесть на 15-20 процентов. Если пошлины снова вырастут, потери могут вырасти в 1,5 раза — 450–460 миллиардов долларов.

12 мая США и КНР договорились о временном снижении тарифов на 90 дней. С 145 и 125 процентов пошлины на товары этих стран опустились до 30 и 10 процентов. Однако позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение, которое, по его словам, было заключено для спасения китайской экономики от краха после введения трехзначных американских пошлин.