СМИ узнали о готовности России поставлять СПГ в Чили

В российском посольстве в Чили сообщили, что Россия стремится экспортировать сжиженный природный газ в эту страну, передает газета «Известия».

Как отмечается, взаимодействие с Чили продолжается, несмотря на то, что Сантьяго придерживается антироссийской позиции, говорится в материале. Специалисты полагают, что расширение взаимодействия с государствами Латинской Америки поможет диверсифицировать экспорт сжиженного природного газа в условиях возможных санкций со стороны Европейского союза.

В последнее время Россия активно наращивает поставки энергоресурсов в Боливию. Также обсуждается возможность сотрудничества в газовой сфере с Бразилией. В условиях экономических проблем в стране интерес к сотрудничеству может проявить и Аргентина. Однако конкуренцию может составить США.

По словам эксперта по Латинской Америке Максима Габриеляна, экспорт российского СПГ в Чили возможен, Россия в последнее время нарастила поставки энергоресурсов в соседнюю Боливию, кроме того, в Сантьяго очень заинтересованы в диверсификации импорта и снижении зависимости от Аргентины.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что географическая отдаленность — не самое важное условие, ведь современные технологии позволяют транспортировать СПГ на любые расстояния. Российский сжиженный природный газ уже поставляется в страны Азии в обход Красного моря, что является значительным расстоянием. Таким образом, можно достичь и Чили, и других государств Латинской Америки. Всё зависит от геополитической ситуации. Рынок СПГ имеет большой потенциал, и это топливо будет играть важную роль в мировом энергетическом балансе, отметил собеседник.

В прошлом Россия уже осуществляла экспорт небольших объемов энергоресурсов в Аргентину и Пуэрто-Рико. В 2018 году первая партия сжиженного природного газа была отправлена в Бразилию. В 2024 году стороны обсуждали перспективы развития сотрудничества в энергетической сфере, в частности в области торговли газом.