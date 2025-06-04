Экономист рассказал, кто победит в споре на ключевую ставку

Владимир Осипов, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М. В. Ломоносова, предсказал исход спора между главой ВТБ Андреем Костиным и зампредом банка Дмитрием Пьяновым о ключевой ставке, передает портал «Финансы Mail.ru».

Напомним, что Банк России 6 июня должен принять решение по ключевой ставке. Между Андреем Костиным, главой ВТБ, и Дмитрием Пьяновым, заместителем председателя банка, возник спор. Костин предположил, что Центральный банк снизит ключевую ставку, в то время как Пьянов считает, что она останется на уровне 21% годовых. При этом Костин заявил, что готов участвовать в пари на десять щелчков по лбу.

По словам Осипова, «шуточный, занятный спор Пьянова и Костина на самом деле отражает очень серьезную дискуссию о ключевой ставке». Он предполагает, что в данном пари выиграет Пьянов.

Как уточнил экономист, инфляция далека от таргета и рынок недвижимости перегрет. Рынок труда не улучшается, занятость высокая, что толкает вверх заработные платы и цены. Тарифы на ЖКХ и электроэнергию серьезно проиндексированы, а инфляционные ожидания россиян высоки, отметил собеседник. По его словам, ЦБ не видит кредитного сжатия в корпоративном секторе, поэтому снижение ставки нецелесообразно.

Осипов также отметил, что коммерческие банки уже понизили депозитные ставки, и связывание денежной массы завершено. По его мнению, ЦБ сохранит ставку на нынешнем уровне с менее жесткой риторикой. Возможна вероятность снижения на 0,5−1 п.п. для ослабления курса рубля, добавил специалист.