Маск заявил о риске США попасть в долговое рабство

США с каждым годом только увеличивают свой государственный долг — этот фактор в определенный момент может стать экономическим крахом для страны. Об этом в среду, 4 июня, заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск в ответ на вопрос об американских финансах.

Маск уверен, что текущие расходы незамедлительно приведут США к кризису. Кроме того, предприниматель добавил, что каждые полгода долг страны увеличивается примерно на один триллион долларов.

Он также привел пример для сравнения: миллион секунд назад — это всего лишь 23 мая, миллиард секунд — 1993 год, а триллион секунд — 30 000 лет до нашей эры. Именно такие масштабы побуждают задуматься о проблеме.

На данный момент четверть всех доходов государства уходит на выплаты процентов по долгам. Если ситуация не изменится, бюджет может быть полностью поглощен этими выплатами, заключил бизнесмен на своей странице в соцсети X.