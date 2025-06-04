Болгария рассчитывает перейти на евро с 2026 года

Болгария рассчитывает завершить процесс перехода на европейскую валюту к 1 января 2026 года, он будет начат после формального утверждения этого решения рядом европейских институтов в июле.

Об этом заявил премьер-министр республики Росен Желязков.

"Это будет формализовано решениями, которые будут приняты 8 июля, решениями Европейского парламента и Совета Европейского союза. С этими решениями будет официально запущен процесс введения евро с 1 января 2026 года. С этой даты также начнутся определенные действия в соответствии с законом, принятым в прошлом году Народным собранием Болгарии о введении евро в республике", - приводит слова премьера Болгарское национальное телевидение.

Через месяц после официального утверждения решения о вступлении Болгарии в еврозону в стране начнут обозначать цены товаров как в болгарских левах, так и в европейской валюте. Кроме того, правительство страны создало специальный механизм по координации и контролю за процессом введения евро. Эту рабочую группу возглавит премьер, в ее состав также войдут глава Минфина, Центробанка, Агентства национальной безопасности Болгарии, а также руководители налогового и таможенного ведомств.

Ранее Еврокомиссия заявила о том, что София выполнила все критерии для вступления в зону евро с начала 2026 года. Против перехода Болгарии на новую валюту выступает оппозиция.