В России призвали поднять цель по инфляции

В нынешних реалиях в России следует поднять цель по инфляции с нынешних 4 до 7 процентов. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. Его слова приводит газета «Ведомости».

Подобная мера, по словам эксперта, позволила бы руководству Центробанка (ЦБ) перейти к постепенному ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) в более сжатые сроки. Изначально, напомнил Белоусов, таргет по инфляции в России был установлен исходя из средней динамики роста потребительских цен в развивающихся странах.

Тогда, добавил он, в частности, предполагалось, что Москва станет одним из мировых финансовых центров. Однако этого в итоге так и не произошло, а средние темпы роста потребительских цен в развивающихся странах за последнее время достигли порядка 8 процентов при глобальном уровне в 6 процентов.

«Поэтому текущий таргет (по инфляции в России — прим. «Ленты.ру») потерял свою актуальность», — резюмировал Белоусов.

Несмотря на подобные призывы, руководство российского регулятора пока не собирается отказываться от установленной цели по инфляции. Опрошенные ЦБ аналитики сходятся во мнении, что вплотную приблизиться к планке в 4 процента удастся не раньше 2027 года. Они полагают, что в 2025-м инфляция в России будет находиться в районе 7,1 процента, а в 2026-м — опустится до 4,6 процента.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина утверждала, что переходить к ослаблению ДКП пока преждевременно. В этом году на внутреннем рынке только начали проявляться первые признаки возможного разворота влияющих на разгон цен факторов. Речь, в частности, шла об охлаждении корпоративного и розничного кредитования и снижении напряженности на рынке труда. Однако, насколько устойчивыми в итоге окажутся эти тренды, пока неизвестно. На этом фоне в регуляторе не исключили повышения рекордно высокой ключевой ставки (21 процент) на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 6 июня.