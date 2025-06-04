Россия в июне недополучит десятки миллиардов рублей нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет в июне 2025 года может недополучить 40,3 млрд рублей нефтегазовых доходов. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

Согласно сообщению, в мае текущего года отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от месячного плана было зафиксировано в сумме 68,6 млрд рублей.

Величина ожидаемых доходов от нефтегазовой отрасли скорректирована в июне в результате увеличения фактического поступления от налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья относительно прогноза.

Как напоминает ТАСС, нефтяники получили из федерального бюджета в рамках топливного демпфера в мае 2025 года 42,5 млрд рублей, в апреле – 62,7 млрд рублей, в марте – 100,3 млрд рублей, в феврале – 148,3 млрд рублей, а в январе эта сумма составляла 156,4 млрд рублей.