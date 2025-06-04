Власти Сомали поблагодарили Россию за списание $700 млн внешнего долга

Сомали благодарна России за решение о списании $700 млн внешнего долга, что является историческим актом щедрости. Об этом заявил председатель сената парламента Сомали Абди Хаши Абдуллахи, пишет РИА Новости.

Такое заявление Абди Хаши Абдулахи сделал в ходе своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации России.

«Хотел бы выразить нашу глубочайшую признательность и искреннюю благодарность Российской Федерации за ее знаменательное решение списать значительную часть внешнего долга Сомали. Это исторический акт щедрости. Списание долга на сумму 700 миллионов долларов США представляет собой не только финансовое облегчение нашего бремени, но и является мощным жестом солидарности и дружбы», - подчеркнул парламентарий.

Политик также отметил, что решение Москвы подтверждает ее неизменную приверженность международному сотрудничеству и принципам взаимного уважения и партнерства.

Напомним, что в декабре 2024 года официальный портал нормативных правовых актов опубликовал текст соглашения между России и Сомали, из которого следует, что Москва списала долги африканской страны, выданные еще СССР, - $48,1 млн. При этом долгосрочные кредиты были предоставлены Сомали до 1 октября 1984 года, когда страна еще называлась Сомалийской Демократической Республикой.