Цены на газ в Европе начали снижаться

В 9:00 по московскому времени на торгах открылись июльские фьючерсы на индекс TTF, который является крупнейшим европейским газовым хабом и расположен в Нидерландах. Начальная цена составила 421,8 доллара за тысячу кубометров, что на 0,2% ниже расчетной цены предыдущего дня. К 9:16 по московскому времени стоимость фьючерсов снизилась до 421,2 доллара за тысячу кубометров, что на 0,3% ниже расчетной цены предыдущего дня, передает портал «Финансы Mail.ru».

В середине февраля стоимость газа на бирже в Европе существенно увеличилась, достигнув рекордных значений за последние два года. Цена за тысячу кубометров превысила отметку в 630 долларов.

В прошлом году средняя стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2021–2022 годах цены на газ были значительно выше. Таких стабильно высоких цен не было за всю историю существования газовых хабов в Европе, начиная с 1996 года. В начале весны 2022 года котировки достигли исторического максимума в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти Франции и Бельгии отказались поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, они требуют больше подтвержденной информации об экономических и юридических последствиях возможного принятия этой мерой. Министр энергетики Франции Марк Феррачи объяснил позицию Парижа защитой «европейской стратегии диверсификации».