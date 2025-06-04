Россиян предупредили о скором подорожании сладостей

В начале лета в России подорожают кондитерские изделия. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Его слова приводит Life.

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Подобная динамика, объяснил эксперт, будет обусловлена рядом факторов. К числу основных причин грядущего подорожания сладостей Тимофеев отнес рост цен на пальмовое масло, повышение экспортных пошлин на российское растительное масло на мировом рынке, а также новые требования к пищевой промышленности, включая соблюдение ГОСТов.

В настоящее время, отметил он, большинство отечественных производителей выпускают продукцию по техническим условиям и собственным стандартам. Унификация требований может привести к росту издержек (затраты на изменение состава, оформление разрешительных документов и упаковки), что может подтолкнуть цены на кондитерские изделия вверх.

«Часть продовольственной продукции может подорожать», — резюмировал Тимофеев.

В то же время, подчеркнул он, в обозримой перспективе россиянам стоит ждать снижения цен на ягоды, огурцы и помидоры, яблоки, бананы и цитрусовые. Летом эти категории продуктов питания могут подешеветь на 8-20 процентов на фоне приближающегося сбора урожая и увеличения ассортимента в магазинах.