Мировые цены на уголь в 2025 году значительно упадут

Средняя цена австралийского энергетического угля (международный бенчмарк) на базисе FOB Ньюкасл в 2025 году снизится на 21% в сравнении с 2024-м, до 108 долларов за тонну. Об этом сообщает Market Power со ссылкой на экспертов Kept.

Во втором квартале ожидается снижение цен на уголь до 103 долларов за тонну. Затем, начиная со второй половины года, стоимость начнет постепенно увеличиваться. Однако среднегодовая цена на уголь до конца десятилетия не превысит уровень 2024 года, считают в компании. По прогнозам Kept, к 2029 году стоимость энергетического угля составит 117 долларов за тонну, что на 14% меньше, чем в 2024 году. Это в три раза ниже рекордного показателя 2022 года, когда стоимость угля достигала 365 долларов за тонну.

По мнению специалистов Kept, аналогичная тенденция затронет и рынок металлургического угля. В 2025 году ожидается снижение средней цены на 20,5% по сравнению с предыдущим годом. Она составит около 190 долларов за тонну. Основной причиной снижения цен эксперты называют снижение спроса на сталь в Китае из-за кризиса в строительной отрасли. Это приводит к уменьшению потребления стали.

Государственный институт планирования и исследования металлургической промышленности (MPI) прогнозирует снижение спроса на сталь в Китае на 1,5% в 2025 году. Хотя абсолютные значения прогноза в обзоре Kept не приводятся, S&P Global ранее оценивала снижение потребления стали в Китае в 2024 году на 4,8%, до 892,9 млн тонн. Специалисты Kept рассматривают два возможных варианта развития событий на рынке экспорта российского угля: сохранение текущих скидок по отношению к мировым бенчмаркам или их снижение. Оба сценария учитывают меры государственной поддержки.

По оценкам аналитиков, в 2025 году средние цены на энергетический уголь на базисе FCA Кузбасс в направлении порта Восточный в Приморском крае могут снизиться на 22% до 28 долларов за тонну при пессимистичном сценарии и на 8% до 33 долларов за тонну при оптимистичном сценарии. Стоимость коксующегося угля на том же базисе при позитивном сценарии может упасть на 17% до 120 долларов за тонну, а при негативном — на 21% до 113,5 долларов за тонну.