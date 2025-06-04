В России резко снизились нефтегазовые доходы

Объем поступлений от нефтегазового сектора в мае 2025 года сократился на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 512,7 млрд рублей против 793,7 млрд рублей в 2024-м. Это следует из данных Минфина России.

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За первые пять месяцев текущего года снижение составило 37,4%, упав до уровня 4,24 трлн рублей.

Сбор налогов на добычу и экспорт углеводородов, включая нефть и газовый конденсат (НДПИ и НДД), принес в государственный бюджет в мае 2025-го 582,2 млрд рублей, продемонстрировав падение на 42% относительно мая предыдущего года.

Кроме того, налоговая нагрузка на добычу газа и соответствующие экспортные пошлины в мае 2025 года резко сократилась вдвое, составив 82,4 млрд рублей по сравнению с майскими показателями 2024 года, равными 161,1 млрд рублей.

31 мая министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась с 40% до 25% от общего объема поступлений в казну, необходимо наращивать долю ненефтегазовых доходов, которые меньше всего зависят от внешних обстоятельств.