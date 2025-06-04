Трамп предложил способ избежать экономической катастрофы США

Американский президент Дональд Трамп призвал полностью отказаться от потолка государственного долга США, чтобы "предотвратить экономическую катастрофу".

"Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу", - написал он в социальной сети Truth Social. "Он слишком разрушителен, чтобы отдавать его в руки политиков, которые могут захотеть им воспользоваться, несмотря на ужасные последствия, которые он может иметь для нашей страны и, косвенно, даже для всего мира", - указал американский лидер.

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В конце марта бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что правительство Соединенных Штатов столкнется с дефолтом уже к августу или сентябрю, если потолок госдолга не будет повышен. Потолок госдолга отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства США. По оценкам управления, в 2034 году госдолг может превысить $50 трлн.