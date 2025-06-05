В Роспотребнадзоре заявили, что за десять лет в России сильнее всего подорожали сливочное масло, яблоки и мороженая рыба.

Как утверждает «Парламентская газета», с 2014 по 2024 год цена на сливочное масло увеличилась втрое — с 339 до 927 рублей за килограмм. При этом стоимость мороженой рыбы выросла с 98 до 244 рублей за килограмм, а яблок — с 68 до 160 рублей.

Кроме того, по информации ведомства, в два раза увеличились цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей. Молоко за десять лет подорожало в 1,9 раза — до 78 рублей за литр против 42 рублей.

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поручить Минсельхозу страны разработать меры по сдерживанию тарифов ЖКХ и цен на продовольственные товары.

Также Миронов призвал обнулить НДС на базовые продукты питания.