СМИ узнали, с какой проблемой столкнулись российские экспортеры

Укрепление рубля негативно повлияло на отечественных производителей сельскохозяйственной продукции. Им не удалось выполнить план по экспорту зерна, сообщает РИА Новости со ссылкой на профильное министерство.

Наступает новый сельскохозяйственный сезон, но поставщики не успели вывезти прошлогоднее зерно. Квота в размере 10,6 миллиона тонн (ранее было 29 миллионов) не была выбрана: 2,5 миллиона остались неиспользованными. Министерство в срочном порядке увеличило дополнительную квоту до 1 июля.

По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, чтобы стимулировать зарубежные поставки, нужно создать сбалансированную систему, которая будет приносить выгоду как производителям сельскохозяйственной продукции, так и экспортерам. Кроме того, ослабление курса рубля также может положительно сказаться на экспортерах, считает он.

В настоящее время основными покупателями пшеницы являются Египет, Турция и Бангладеш. По информации от компании «Русагротранс», за период с 1 июля 2024 года по 30 апреля 2025 года эти страны приобрели 7 857, 2 912 и 2 546 тысяч тонн пшеницы соответственно. Также в пятерку крупнейших импортеров входят Алжир (1 685 тысяч тонн, в том числе из-за политических разногласий с Францией) и Нигерия (1 484 тысячи тонн).