Мосбиржа начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок

Московская биржа с 10 июня начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок. Новый инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок.

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Об этом сообщается в материалах площадки.

"Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают физической поставки базового актива, но при этом позволяют трейдерам использовать движения цен в своих торговых стратегиях. Российские производители и промышленные потребители апельсинового сока смогут задействовать фьючерсные контракты для ценового хеджирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что апельсин входит в число наиболее распространенных в мире цитрусовых культур, а сок из него активно торгуется на товарных биржах. Цены на апельсиновый сок подвижны. Зависят не только от баланса спроса и предложения, но и от таких факторов, как погода, сезонность урожая и регулярность поставок.

Ключевые параметры фьючерсного контракта: торговый код - ORANGE (короткий код - OJ); базовый актив - замороженный концентрат апельсинового сока, торгуемый на зарубежных рынках; котировка - в долларах США за £1; лот контракта - £100 (около 22 тыс. рублей); сроки исполнения: шесть раз в год - в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре. С даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июле и сентябре 2025 года. Расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях.

На срочном рынке Мосбиржи уже торгуются два вида фьючерсных контрактов на товары мирового агропромышленного комплекса - какао и кофе, а также фьючерсы на российские сельскохозяйственные товары - пшеницу и сахар.