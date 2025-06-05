Как Эстония наращивает оборонные расходы: увеличение налогов и сокращение бюджета

Эстония была вынуждена прибегнуть к увеличению налогов и сокращению бюджета с целью наращивания оборонных расходов до 5% ВВП. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур перед встречей глав минобороны НАТО, передают «Известия».

По словам министра, страна понимает, что «5% от ВВП в мирное время — это гораздо меньше, чем 35% от ВВП — то, что Украина тратит сейчас». Певкур отметил, что обсуждение новых обязательств по финансированию оборонных нужд станет одним из ключевых аспектов подготовки к встрече лидеров стран-участниц Североатлантического альянса.

Глава ведомства также отметил значимость участия Украины в саммите и выразил поддержку ее намерению присоединиться к союзу. Певкур отметил, что ему бы хотелось, чтобы на саммите НАТО участвовала Украина, «чтобы их делегация во главе с Зеленским была в Гааге».

«Для нас важно оставаться на том пути, который дает Украине возможность в будущем стать частью НАТО, когда она этого захочет», — добавил министр.

Ранее в своем выступлении премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что в 2026 году страна планирует достичь экономического роста в размере 3,7%. Он также отметил, что для достижения этой цели необходимо активизировать инвестиционную деятельность. Михал подчеркнул, что правительство не планирует вводить новые налоги. Финансирование будет осуществляться за счет средств Европейского союза (ЕС), а также за счет сокращения расходов в государственном секторе и привлечения кредитов, добавил Певкур.