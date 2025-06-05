Инвестор из США представил Германии идею купить «Северный поток-2»

Инвестор из США Стивен П. Линч выступил в министерстве экономики ФРГ с идеей покупки "Северного потока - 2" американской стороной. Об этом сообщает газета The New York Times.

По ее данным, Линч ранее уже представил эту идею администрации президента Дональда Трампа. Инвестор считает, что США "захотели бы контролировать ключевой объект энергетической инфраструктуры".

"Несмотря на годы международной напряженности из-за трубопровода, он предложил со временем возобновить его работу и поставлять природный газ в Германию", - пишет издание.

По словам газеты, официальные лица в Германии отнеслись к плану скептически. Министерство не ответило на запрос The New York Times о комментарии. Линч считает, что немцы сами со временем захотят вновь покупать дешевый российский газ. По его мнению, передача трубопровода под контроль американского юрлица "усилит западный надзор над продажей газа из России", а Европе не придется "вести напрямую бизнес с российскими компаниями".

"Чиновники в ЕС, кажется, беспокоятся, что компании и политики могут вновь соблазниться дешевыми российскими энергоносителями, особенно если на Украине прекратятся боевые действия, а Москва пойдет на дальнейшее сближение с Вашингтоном", - пишет издание.

О газопроводе

В конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают тему "Северных потоков". Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ инициировала после повреждения газопроводов возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.