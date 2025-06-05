Стоимость серебра достигла 13-летнего максимума

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превысила $36 впервые с 29 февраля 2012 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:57 мск, цена на драгметалл составляла $36,055 за тройскую унцию (+3,98%). К 14:18 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $36,15 (+4,25%).

В это же время стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года росла на 0,98% до $3 426,8 за тройскую унцию.