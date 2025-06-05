Украинской экономике предсказали большие проблемы

Елена Прошина

Политтехнолог Михаил Павлив предрек разрушение экономики Украины после окончания специальной военной операции, передает News.ru.

Украинской экономике предсказали большие проблемы
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Собеседник издания считает, что еще одной серьезной проблемой для государства станет демография, поскольку многие украинцы уезжают за рубеж. Он предположил, что «украинская экономика войдет в новый для себя период после завершения СВО».

Павлив подчеркнул, что возвращение части людей после открытия границы не сможет восполнить потери из-за отъезда других, например, для воссоединения с семьей. По мнению эксперта, Украина может столкнуться с ситуацией, аналогичной той, что наблюдается в странах Балтии.

Также он отметил, что в дополнение к уже существующему дисбалансу в демографии, где на территориях, контролируемых Киевом, проживает около 20–21 миллиона человек, из которых 10–11 миллионов — это пожилые люди. Учитывая предполагаемый отъезд мужчин и молодых людей, такая ситуация станет «приговором» для Украины, утверждает специалист. Он подчеркнул, что на Украине будет меньше людей трудоспособного возраста, которые смогут получать выплаты из бюджета.