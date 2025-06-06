США могут бесконечно наращивать госдолг: мнение эксперта

Лера Букина

США могут бесконечно наращивать свой государственный долг. Об этом в беседе с ОТР заявила старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александра Войтоловская.

США могут бесконечно наращивать госдолг: мнение эксперта
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Стране ничего не препятствует увеличивать задолженность, отметила собеседница. Войтоловская подчеркнула, что государственный долг функционирует по принципу банковского кредита, который необходимо погашать с процентами.

Для предотвращения экономических потрясений важно, чтобы доходы бюджета покрывали эти проценты, заявила эксперт.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в ближайшие годы государственный долг США может достичь уровня, который был зафиксирован в период Второй мировой войны. Согласно прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2029 году соотношение государственного долга США к ВВП составит 107%, что превысит показатели, достигнутые в 1940-х годах. Ожидается, что к 2055 году это значение достигнет 156%. В текущем году соотношение долга к ВВП, как ожидается, составит 100%.