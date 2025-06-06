США могут бесконечно наращивать госдолг: мнение эксперта

США могут бесконечно наращивать свой государственный долг. Об этом в беседе с ОТР заявила старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александра Войтоловская.

Стране ничего не препятствует увеличивать задолженность, отметила собеседница. Войтоловская подчеркнула, что государственный долг функционирует по принципу банковского кредита, который необходимо погашать с процентами.

Для предотвращения экономических потрясений важно, чтобы доходы бюджета покрывали эти проценты, заявила эксперт.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в ближайшие годы государственный долг США может достичь уровня, который был зафиксирован в период Второй мировой войны. Согласно прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2029 году соотношение государственного долга США к ВВП составит 107%, что превысит показатели, достигнутые в 1940-х годах. Ожидается, что к 2055 году это значение достигнет 156%. В текущем году соотношение долга к ВВП, как ожидается, составит 100%.