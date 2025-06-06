Рубль отреагировал на решение ЦБ по ставке

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже практически не отреагировал на решение Банка России понизить ключевую ставку до 20% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс юаня находился на уровне 11,04 руб. (+7,2 коп.), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.

ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку

Согласно данным на 13:30 мск, юань незначительно ускорил рост на 8,95 коп. и находился на уровне 11,057 руб.