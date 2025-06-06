Сегодняшнее решение ЦБ – это сигнал для банков. Скорее всего, после него ставки по депозитам будут снижаться. Полагаю, мы наблюдаем начало длинного тренда по снижению ставки. Соответственно, тех высоких процентов по депозитам, которые есть сегодня, в дальнейшем уже не будет, то есть доходность депозитов будет снижаться. При этом ЦБ сейчас важно понять, как поведут себя люди, в каком объеме они будут нести деньги в банки на депозиты. Вместе с тем там будут следить за инфляцией - начнет ли она разгоняться или нет. Скорее всего, этого не произойдет. Тем не менее это важный момент. Если ЦБ увидит, что снижение ставки не привело к росту инфляции, тогда дальнейшее снижение показателя будет возможным. Если же люди, понимая, что завтра ставки могут снизиться, понесут деньги на рынок вместо того, чтобы отнести их в банки, то снижение ключевой ставки прекратится. На сегодняшний день важно, как изменится соотношение открываемых и закрываемых вкладов. ЦБ находится на некой развилке, ему нужно понять, как рынок отреагирует на его решение.

Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики , доктор экономических наук