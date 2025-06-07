Forbes назвал самую богатую женщину в мире

Forbes опубликовал рейтинг женщин-миллиардеров, «добившихся успеха самостоятельно». Издание отмечает, что за 10 лет в США стало в два раза больше таких женщин, их состояние и влияние растет.

Десять лет назад Forbes начал ежегодно составлять список самых успешных женщин Америки. В 2015 году их было 18, сейчас уже 38.

«В нынешнем году 38 женщин-миллиардеров «сколотили состояния на всем — от автомобилей до косметики и шардоне», — пишет издание.

Первое место в рейтинге богатейших американок заняла владелица строительной компании ABC Supply Диана Хендрикс.

Ее состояние оценивают в 22,3 млрд долларов. Она не первый год признается самой успешной бизнес-леди в США.

На втором месте Джуди Фолкнер — основательница компании Epic Systems, разрабатывающей медицинское ПО ($7,8 млрд).

На третьем — Мэриан Илич, владелица сети Little Caesars Pizza с годовым оборотом свыше $5 млрд.

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В топ-20 вошли ведущая ТВ Опра Уинфри ($3,1 млрд) и модель Ким Кардашьян ($1,7 млрд).

Также среди богатых американок Мадонна, Бейонсе, Селена Гомес, Кайли Дженнер, Кэти Перри. Их состояние — не менее 350 миллионов долларов.