Российский бизнес начал сокращать наем

Российский рынок труда переходит к более сдержанному найму. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на анлитиков. Так, впервые четыре месяца 2025 года количество открытых вакансий сократилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее падение спроса на персонал зафиксировано в сферах управления персоналом , автомобильного бизнеса и сельского хозяйства. Эксперты связывают эту тенденцию с охлаждением экономики и отмечают, что дефицит квалифицированных кадров по-прежнему остается проблемой для бизнеса.

Аналитики полагают, что оживление на рынке труда возможно после снижения ключевой ставки до 15% и ниже.