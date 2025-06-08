Россия стала шестой среди экономик мира с низкой зависимостью от экспорта

Россия вошла в число стран с наименьшей зависимостью экономики от экспорта. В этом рейтинге наша страна занимает 6 место. Согласно международным данным, в 2024 году доля российского экспорта составила 22% от ВВП - это примерно на уровне Китая и Индии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб. Среди крупнейших экономик мира наибольшая зависимость от внешней торговли зафиксирована в Ирландии - там экспорт почти в полтора раза превышает размер ВВП. Также высокая доля экспорта у Нидерландов, Швейцарии и Германии. Меньше всего зависят от поставок за рубеж США - всего 11% от экономики.