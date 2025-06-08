Эксперты раскрыли последствия отказа Киева от выплат по ВВП-варрантам

Отказ Киева от выплат миллиардов долларов держателям долговых ценных бумаг отразится на дальнейшем финансировании Украины, отметили финансовые аналитики. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, власти республики должны были до 2 июня выплатить, по разным оценкам, от $600 млн до $1,2 млрд по ВВП-варрантам (особым ценным бумагам, привязанным к темпам роста ВВП).

Киев заявил держателям, что действует мораторий до завершения реструктуризации, и отказался платить. В итоге, международное агентство S&P тут же опустило рейтинг этих бумаг с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт).

Кроме того, в июне правительство отказалось от платежей по еврооблигациям на $2,6 млрд.

«Невыполнение условий даже по одному из долговых инструментов подрывает доверие инвесторов. Возникают риски сдерживания инвестиций, особенно вне рамок официальной помощи. Несмотря на продолжающуюся поддержку МВФ, дефолт осложнит доступ к частному капиталу», — отметил Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.

Евгений Шатов, партнер Capital Lab, пояснил, что это означает не просто технический, а фактический суверенный дефолт по двум типам долговых обязательств.

По его словам, решения Киева отразятся и на отношениях с МВФ. Он добавил, что у фонда строгие правила относительно долговой устойчивости.

Запад давно готов ко всему и уже учел эти риски, заметили аналитики. Они уточнили, что западным странам и организациям придется проявить гибкость, лояльность на фоне сложившейся геополитической ситуации.

Вместе с тем, официальное «дефолтное» состояние означает, что репутация Украины на рынках капитала разрушена на годы, резюмировали эксперты.