В США впечатлились росту российского рубля

Российский рубль показал впечатляющий рост в 2025 году.

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Об этом сообщает американский телеканал CNBC, назвавший его самой эффективной валютой в мире.

«Российский рубль продемонстрировал ошеломляющий рост в 2025 году, став в этом году самой эффективной валютой в мире. (...) В разгар затяжного конфликта [на Украине], снижения цен на нефть, жестких санкций и экономического спада российский рубль укрепляется», — говорится в материале.

Канал приводит данные Bank of America, согласно которым рубль в этом году продемонстрировал самые высокие показатели в мире, увеличившись более чем на 40 процентов. Отмечается, что укрепление рубля связано с контролем за движением капитала и ужесточением денежной политики. Также этой ситуации могла поспособствовать слабость доллара.

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Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала один из главных факторов укрепления рубля. По ее словам, на это повлияли высокие процентные ставки.